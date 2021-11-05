مبعوث أممي: اتفاق بشأن السودان خلال "أيام لا أسابيع"

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان أن محادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه.

وتكثف الأمم المتحدة الجهود لإيجاد مخرج للسودان من أزمته في أعقاب انقلاب الجيش في 25 تشرين الأول/أكتوبر والذي اعتقل خلاله ساسة مدنيون بارزون ووضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية.

وكشف بيريتس علنا لأول مرة عن "الخطوط العريضة" لاتفاق محتمل قال إنها تشمل عودة حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ وإجراء تعديلات على بعض المؤسسات الانتقالية وتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط.

وفي وقت لاحق، أعلن التلفزيون الرسمي أن "قائد الجيش السوداني أمر بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة حمدوك".

وأوضح بيريتس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان، في مقابلة: "كلما طال الانتظار ستزداد صعوبة تنفيذ مثل هذا الاتفاق والحصول على الدعم اللازم من الشارع والقوى السياسية".

وتابع: "سيصبح الأمر أكثر صعوبة أيضا على الجيش، إذ ستزداد الضغوط لتعيين حكومة ما، بغض النظر عن مصداقيتها. وسيشدد الجانبان من مواقفهما. نحن نتحدث عن أيام لا أسابيع".

وتساءل بيريتس: "السؤال الآن هو هل كلا الجانبين على استعداد للالتزام بذلك؟ في هذه المرحلة لا تزال لدينا على الأقل بعض العقبات".

ولفت المبعوث الأممي إلى أن المحادثات تمثل فعليا "الفرصة الأخيرة" للجيش للتوصل إلى اتفاق عن طريق المفاوضات، مضيفا أن هناك على ما يبدو مناقشات داخل الجيش بشأن ما إذا كان ينبغي الاستفادة منها أم لا.