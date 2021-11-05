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سیاسة

بعد دعوة من الصدر.. توافد جماهيري لإقامة صلاة مشتركة في ديالى

author_image سوار أحمد
العراق مقتدى الصدر صلاة مشترك ديالى

أربيل (كوردستان 24)- توافدت أعداد كبيرة من المصلين، اليوم الجمعة الى حسينية المقدادية المركزية في ديالى، لأداء الصلاة الموحدة، التي دعا اليها زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر في وقت سابق.

وكان الصدر قد على موقع تويتر ان "وحدة للصف الاسلامي في العراق ودرءاً للفتنة الطائفية التي يؤججها البعض، أبعث سلامي لسنة العراق وشيعته أولا، وأملي بهم أن يقيموا صلاة مشتركة في ديالى الحبيبة في أي مكان يجدوه مناسباً، على أن يكون الحضور من المحافظات القريبة وخصوصاً العاصمة بغداد الحبيبة".

وأضاف "عسى أن تفيء على المحافظة بالأمن والأمان والسلامة وإبعاد شبح الإرهاب والميليشيات وما شاكل ذلك".

من جهتها أعلنت قيادة العمليات المشتركة، تكثيف إجراءاتها الأمنية في محافظة ديالى (57 كم شمال بغداد) وبالأخص في قضاء المقدادية لضبط أمن صلاة الجمعة المشتركة (شيعة وسنة) التي دعا لاقامتها الصدر.

 

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