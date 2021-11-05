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سیاسة

الكاظمي يأمر بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات "صدامات الجمعة"

دعا الكاظمي الأطراف السياسية المختلفة الى "التهدئة واللجوء الى الحوار".
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مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث اليوم الجمعة في مناطق مختلفة بمحيط المنطقة الخضراء.

وشدد الكاظمي بحسب بيان أصدرته قيادة العمليات المشتركة على أن "التعليمات الصارمة للقوات الأمنية في التعامل المهني مع التظاهرات سارية".

وأشار إلى أن "احترام حقوق الإنسان الأساسية، وخصوصاً الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي من الأساسيات التي التزمت بها الحكومة".

ودعا الكاظمي الأطراف السياسية المختلفة الى "التهدئة واللجوء الى الحوار".

كذلك ناشد الكاظمي "المتظاهرين بممارسة حقوقهم المشروعة باعتماد السلمية وتجنب العنف باي صيغة ومستوى ووسائل".

جاء ذلك بعدما اندلعت صدامات بين قوات الأمن وأنصار القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات في محيط المنطقة الخضراء.

 

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