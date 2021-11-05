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سیاسة

وفد الديمقراطي الكوردستاني يلتقي المالكي في أحدث جولة لحواراته في بغداد

"أزمة التشكيك بنتائج الانتخابات لا تزال قائمة والقوى المعترضة على النتائج بانتظار الرد على الطعون والشكاوى"
author_image Kurdistan24 اربیل
جانب من اجتماع اليوم
جانب من اجتماع اليوم
کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- التقى وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة القيادي في الحزب هوشيار زيباري مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في بغداد.

وبحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي للمالكي فقد بحث الجانبان "تطورات المواقف السياسية والأمنية، والمتغيرات التي أفرزتها الانتخابات والتشكيك بنتائجها".

وأشار المالكي إلى "ضرورة توحيد المواقف بين القوى السياسية في المرحلة الراهنة".

وقال إن "أزمة التشكيك بنتائج الانتخابات لا تزال قائمة والقوى المعترضة على النتائج بانتظار الرد على الطعون والشكاوى التي تقدمت بها الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وبيّن رئيس ائتلاف دولة القانون أن "قوى الإطار التنسيقي (القوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات) متفقة على ضرورة إيجاد حلول تنصف المعترضين حول النتائج بموجب القانون، وعدم التفريط بحقوقهم".

وأعرب القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن أمله في إيجاد حلول تنهي الأزمة الراهنة، مؤكدا أن موقف الحزب الديمقراطي مع توحيد القوى السياسية والجلوس على طاولة الحوار من اجل الإسراع تشكيل حكومة تلبي طموح الشعب العراقي.

 

 

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