العامري يعلق على "أحداث الجمعة" ويدعو المحتجين إلى "ضبط النفس"

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري الجمعة أنصار القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات إلى ضبط النفس.

جاء ذلك بعد وقوع صدامات بين المحتجين وقوات الأمن في وقت أشارت فيه وسائل إعلام مقربة من الحشد الشعبي إلى ووقع قتلى لكن وزارة الصحة نفت ذلك.

وقال العامري في بيان "ندين ونستنكر بأشد العبارات ونتابع بغضب شديد حالة القمع البشعة التي تتعامل بها السلطات الحكومية مع المتظاهرين السلميين المعترضين على سرقة أصواتهم وتزييف النتائج والذين لم يتجاوزوا حدود الديمقراطية في طرق التعبير عن آرائهم التي كفلها لهم الدستور".

وطالب العامري السلطات القضائية بـ"التدخل العاجل للاقتصاص من الذين أصدروا أوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ومعاقبة كل الأيادي التي امتدت وساهمت في استشهاد وجرح عدد من المتظاهرين السلميين".

وأضاف "نحمل الحكومة مسؤولية حفظ أمنهم ودمائهم ونهيب بالأجهزة الأمنية العزيزة التعاون مع أخوتهم المتظاهرين وعدم استعمال السلاح ضدهم وتحمل مسؤولية حمايتهم".

ودعا العامري "المتظاهرين إلى ضبط النفس والحفاظ على سلميتهم التي سطرت أروع صور الانضباط والحكمة، هذه السلمية التي ستنتصر حتما".