كوردستان.. كورونا يحصد المزيد والإصابات تتخطى عتبة جديدة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الجمعة تسجيل 657 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن 1052 مصاباً بالوباء تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات في الفترة نفسها في المحافظات والإدارات المستقلة كافة.

وأشار التقرير إلى وفاة 11 شخصاً إثر المضاعفات الناجمة عن الوباء.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى 364909 حالة، بما في ذلك 6518 وفاة، إلى جانب تماثل 348258 مصاباً للشفاء التام، بحسب التقرير.