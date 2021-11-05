ائتلاف الوطنية يدعو إلى ضبط النفس ويحذر من "فوضى لا نهاية لها"

أربيل (كوردستان 24)- دعا ائتلاف الوطنية الذي يقوده أياد علاوي الجمعة إلى ضبط النفس بعد صدامات عنيفة بين قوات الأمن وأنصار القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد.

وقال الائتلاف في بيان إنه يتابع "عن كثب تطورات الأوضاع على الساحة المحلية وما آلت إليه الاحتجاجات السلمية الأخيرة من مواجهات مؤسفة وإجراءات قمعها".

وتابع "إننا في الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة التزام اقصى درجات السلمية وضبط النفس سواء من قبل المحتجين أو من قبل القوات الأمنية المكلفة بحمايتهم، نؤكد وقوفنا الثابت والمبدئي مع مطالب أبناء شعبنا السلميين ونطالب بعدم التعرض للممتلكات العامة او الخاصة او لابناء شعبنا من القوى الامنية التي تتعامل بسلمية والحفاظ على سلمية التظاهرات".

وحذر ائتلاف الوطنية من "مغبة استمرار الشد والجذب وعدم الالتفات الى المطالب الوطنية الحقة وهو ما قد ينزلق بالبلاد الى حالةٍ من الفوضى - لا قدر الله- يدفع ثمنها الجميع ويكون الوطن هو الخاسر الأكبر".