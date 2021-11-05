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أمن

البيشمركة تصد هجوماً جديداً لداعش وتكبد مسلحيه هزيمة قرب كفري

داعش استغل مراراً الثغرة الأمنية بين قوات البيشمركة والجيش العراقي
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان كفري كرميان البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات البيشمركة مساء الجمعة صد هجوم جديد لمسلحي داعش في حدود بلدة كفري التابعة لإدارة كرميان.

وقالت البيشمركة على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن "إرهابيي داعش شنوا مساء اليوم اعتداءً جباناً على نقطة للبيشمركة تابعة للفوج الأول – اللواء التاسع مشاة على حدود كرمسير – كفري".

وأضافت أن قواتها ردت على الهجوم بـ"قوة وسرعة"، مشيراً إلى عدم وقوع أي إصابات في صفوف مقاتليها.

وأشارت إلى أن داعش استغل مراراً الثغرة الأمنية بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، وكرر هجماته على القوات الكوردية في تلك المنطقة.

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