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ریاضة

بدلاً من أرضه.. العراق يواجه سوريا وكوريا الجنوبية بملعب محايد

لا يزال العراق يبحث عن فوزه الأول في الدور الثالث من التصفيات، إذ يحتل المركز الخامس في المجموعة الأولى
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق

أربيل (كوردستان 24)- سيخوض العراق مباراتيه ضد سوريا وكوريا الجنوبية في ملعب محايد في الدوحة بدلا من أرضه، حسبما اعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ونقل الاتحاد الآسيوي مباريات للعراق كانت مقررة على أرضه إلى ملاعب محايدة في وقت سابق من العام الحالي بسبب الوضع الأمني في البلاد.

وسيواجه العراق سوريا في 11 من الشهر الجاري وبعد ذلك ضد كوريا الجنوبية في 16 من الشهر نفسه على ملعب ثاني بن جاسم القطري.

ولا يزال العراق يبحث عن فوزه الأول في الدور الثالث من التصفيات، إذ يحتل المركز الخامس في المجموعة الأولى.

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