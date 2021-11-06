برشلونة يحسم عودة تشافي للاشراف عليه مرحباً بـ"الأسطورة المطلقة"

أربيل (كوردستان 24)- حسم نادي برشلونة الإسباني عودة نجمه السابق تشافي هرنانديس للاشراف عليه لما تبقى من الموسم الحالي ولموسمين إضافيين خلفاً للهولندي المقال رونالد كومان، مرحباً فجر السبت بـ"الأسطورة المطلقة".

وقال برشلونة على تويتر فجر السبت "حان الوقت للعودة الى المنزل. أهلاً وسهلاً بك تشافي"، مضيفاً بصحبة فيديو لتشافي خلال توديعه "كامب نو" في 2015 "لم يكن أبداً وداعاً، بل نراك لاحقاً".

وكشف النادي الكاتالوني في بيان "توصل برشلونة الى اتفاق مع تشافي هرنانديس ليصبح مدرب الفريق الأول لبقية الموسم الحالي وموسمين آخرين. ترك تشافي هرنانديس الذي تأسس (كروياً) في فريق الشباب لبرشا، ناديه الحالي السد القطري بعد محادثات أجريت خلال الأيام القليلة الماضية مع مالكي النادي".

وكشف "من المتوقع أن يصل تشافي هرنانديس الى برشلونة في نهاية هذا الأسبوع وأن يتم تقديمه الاثنين 8 تشرين الثاني/نوفمبر كمدرب جديد لفريق برشلونة الأول في حدث مفتوح أمام الجمهور في كامب نو"، مشيراً الى أن ابن الـ41 عاماً سيعقد مؤتمراً صحافياً بعد ذلك.

وترك تشافي برشلونة في 2015 للدفاع عن ألوان السد القطري قبل أن يصبح لاحقاً مدرباً له، وذلك بعدما حمل قميص النادي الكاتالوني في 767 مباراة وتوج معه بلقب الدوري الإسباني ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.

ووصف برشلونة تشافي بـ"أحد أعظم لاعبي خط الوسط في التاريخ، وقد ساعد في إعادة تعريف الفن بعقله الإبداعي، تمريره الدقيق وقدرته الرائعة على قراءة اللعبة"، مرحباً بعودة "الأسطورة المطلقة".

وأفاد مصدر مطلع واكب المفاوضات أن تشافي غادر الدوحة عبر مطار حمد الدولي بصحبة نائب برشلونة رافا بوستي والمدير الرياضي ماثيو أليماني اللذين أشرفا على المفاوضات مع السد، إضافة الى طاقمه التدريبي وعائلته، على أن يصل كاتالونيا في الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي.