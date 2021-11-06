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أمن

إطلاق عملية عسكرية مشتركة بين البيشمركة والجيش بـ"مناطق التماس"

"شرعت القطعات الأمنية في قيادة عمليات نينوى وقوات المحور السادس التابعة للبيشمركة بعملية أمنية"
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق الجيش العراقي البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش العراقي صباح السبت إطلاق عملية عسكرية مشتركة مع قوات البيشمركة لملاحقة فلول داعش في المناطق التي تفصل بين الجانبين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان "شرعت القطعات الأمنية في قيادة عمليات نينوى وقوات المحور السادس التابعة للبيشمركة بعملية أمنية وبإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي".

وأضاف البيان أن العملية تهدف "لتفتيش مناطق كشاف العليا وكشاف السفلى، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في المناطق التي تقع بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية".

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