سیاسة

مسرور بارزاني يشيد بمواقف إسماعيل بيشكجي في الدفاع عن شعب كوردستان

وجّه إسماعيل بيشكجي شكره لرئيس الحكومة على دعمه
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال لقائه عالم الاجتماع التركي إسماعيل بيشكجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال لقائه عالم الاجتماع التركي إسماعيل بيشكجي
کوردستان مسرور بارزاني إسماعيل بيشكجي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، عالم الاجتماع والكاتب التركي المعروف إسماعيل بيشكجي والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، أثنى رئيس الحكومة على نضال بيشكجي وكفاحه في الدفاع عن شعب كوردستان والقضية الكوردية المشروعة، وعبّر عن تقديره لمواقف بيشكجي وكتاباته ونتاجاته، والتي دافع فيها عبر أبحاثه العلمية والأكاديمية، عن حقوق الشعب الكوردي وسائر الشعوب المضطهدة.

هذا ووجّه إسماعيل بيشكجي شكره لرئيس الحكومة على دعمه، وأكد على أهمية العمل على تعزيز التربية والتعليم والاهتمام بالقضايا الوطنية وحل القضية الكوردية في المنطقة بسبل سلمية وعادلة.

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