سیاسة

بالصور | كوردستان تطعم أول طفل وتنشر فرقاً متنقلة لاحتواء كورونا

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أول طفل يتلقى اللقاح في إقليم كوردستان
أول طفل يتلقى اللقاح في إقليم كوردستان
کوردستان كورونا كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- نشرت وزارة صحة إقليم كوردستان فرقاً متنقلة في عموم المحافظات لتكثيف حملات تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبحسب وزارة الصحة فقد انطلق 45 فريقاً متنقلاً في المحافظات الأربع لتطعيم المواطنين بموجب قرار اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا.

وألزم القرار تطعيم جميع الموظفين والأساتذة وطلبة الجامعات. كذلك تلقى أول طفل في إقليم كوردستان اللقاح المضاد للجائحة شديدة العدوى.

وانطلقت الحملة بالتنسيق بين منظمة الصحة العالمية ومديرية صحة أربيل.

وقال المدير العام لدائرة صحة أربيل دلوفان محمد "يوجد في أربيل حالياً 12 فريقاً متنقلاً انطلقوا في الأماكن العامة والمعاهد والجامعات لتطعيم المواطنين".

وأشار إلى أن "الإصابات الجديدة بفيروس كورونا مرتفعة"، محذرا من أن الوضع الوبائي يشكل "خطرا على المجتمع" ولا سبيل لمنع تفشيه إلا باللقاح.

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