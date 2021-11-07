نجاة مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال

أربيل (كوردستان 24)- أفادت خلية الإعلام الأمني بتعرض رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال "فاشلة".

وذكرت الخلية في بيان، إن محاولة الاغتيال تمت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد.

وقال مسؤولون أمنيون في العراق إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد نجا من محاولة الاغتيال.

وجاء ذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن ضربة صاروخية من طائرة مسيرة على منزله في المنطقة الخضراء ذات التحصينات الكبيرة في العاصمة العراقية بغداد في الساعات الأولى من فجر الأحد.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر إنه بخير داعيا إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، فيما ذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أنه تم نقل الكاظمي إلى المستشفى. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وجاء الهجوم وسط تصاعد التوترات السياسية بشأن نتائج انتخابات 10 أكتوبر/تشرين الأول البرلمانية.وأظهرت النتائج الأولية لهذا الاستطلاع أن تحالف الفتح، الذراع السياسية للميليشيات الموالية لإيران ضمن الحشد الشعبي والمتعددة الأحزاب، يعاني انخفاضا كبيرا في عدد مقاعده البرلمانية. وندد أنصاره بالنتيجة ووصفوها بـ "المزورة".