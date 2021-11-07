نيجيرفان بارزاني يندد بمحاولة اغتيال الكاظمي ويعدها "تطورا خطيرا"

أربيل (كوردستان 24)- ندد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد، بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، معدا إياها "تطورا خطيرا".

ونشر نيجيرفان بارزاني في موقع "تويتر"، "أدين واستنكر المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي التي جرت عن طريق مسيرة استهدفت محل اقامته في بغداد فجر اليوم والحمد لله على سلامته".

وأضاف أن "هذا العمل الارهابي تطور خطير يهدد الامن والاستقرار في البلاد وينذر بعواقب وخيمة. أدعو الجميع الى ضبط النفس والتهدئة".

وأفادت خلية الإعلام الأمني في وقت سابق، بتعرض مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال "فاشلة".

وذكرت الخلية، إن محاولة الاغتيال تمت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر إنه بخير داعيا إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، فيما ذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أنه تم نقل الكاظمي إلى المستشفى. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.