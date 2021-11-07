سیاسة

مسرور بارزاني يضع الحجر الأساس لمدرسة في القرية الكورية

author_image سوار أحمد
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان القرية الكورية مسرور بارزاني الحجر الاساس

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يقوم رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد، بوضع الحجر الاساس لمدرسة في القرية الكورية بأربيل.

وسيضع مسرور بارزاني حجر الأساس في الساعة 10:00 من صباح اليوم الأحد 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ويأتي هذا ضمن برنامج العمل، الخدمي الذي أعلنته الكابينة الحكومية التاسعة في بداية انطلاقها، مؤكدة أن تحسين معيشة المواطن وتقديم الخدمات هي من أولويات الحكومة.

والقرية الكورية مشروع سكني في أربيل، يضم أكثر من 3000 منزلا، وفي الأيام القليلة الماضية، تسببت الفيضانات بأضرار جسيمة في القرية، وقررت حكومة إقليم كوردستان تعويض المنازل المتضررة.

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