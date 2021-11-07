الصدر: محاولة اغتيال الكاظمي "استهداف للعراق"

أربيل (كوردستان 24)- عد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأحد، محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، "استهدافا للعراق وشعبه".

ونشر الصدر على "تويتر"، إن "العمل الذي استهدف الجهة العليا في البلاد، لهو استهداف وأضح وصريح للعراق وشعبه، ويستهدف أمنه واستقراره، وإرجاعه إلى حالة الفوضى لتسيطر عليه قوى اللادولة، ليعيش العراق تحت طائلة الشغل والعنف والإرهاب، فتعصف به المخاطر وتدخلات الخارج من هنا وهناك".

ودعا الصدر الجيش العراقي والقوات الامنية إلى "الأخذ بزمام الأمور على عاتقها حتى يتعافى العراق ويعود قويا".

ونجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من "محاولة اغتيال فاشلة" بواسطة "طائرة مسيّرة مفخّخة" استهدفت فجر الأحد مقرّ إقامته في بغداد.

ووقع الهجوم في وقت تشهد فيه البلاد توتّرات سياسية شديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية المبكرة.

وسارع الكاظمي إلى طمأنة العراقيين على سلامته ودعوتهم للتهدئة.

وقال في تغريدة على تويتر "أنا بخير والحمد لله وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".

ويأتي هذا الهجوم عقب مواجهات اندلعت الجمعة بين متظاهرين مناصرين لفصائل موالية لإيران كانوا يحتجّون على نتائج الانتخابات والقوات الأمنية التي تصدّت لمحاولتهم اقتحام المنطقة الخضراء حيث يعتصمون أمام اثنتين من بواباتها الأربع منذ أكثر من أسبوعين.