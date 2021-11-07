سیاسة

مسرور بارزاني: نندد بشدة بالمحاولة "الجبانة" لاغتيال الكاظمي

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني الكاظمي محاولة الاغتيال

أربيل (كوردستان 24)- ندد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد، بشدة بمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، واصفا إياها بـ"الجبانة".

وجاءت تصريحات مسرور بارزاني خلال وضع الحجر الاساس لمشروع بناء مدرسة في القرية الكورية في اربيل.

وقال مسرور بارزاني في كلمة "نندد بشدة بمحالو الاغتيال الجبانة التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونعبر عن دعمنا له من اجل تثبيت القانون وترسيخ الاستقرار في العراق".

ونجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من "محاولة اغتيال فاشلة" بواسطة "طائرة مسيرة مفخخة" استهدفت فجر الأحد مقر إقامته في بغداد.

ووقع الهجوم، الذي لم يسفر عن إصابات على ما يبدو، في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية شديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي عقد في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، مع رفض الكتل السياسية الممثلة للحشد الشعبي، النتائج الأولية التي بينت تراجع عدد مقاعدها.

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