الأمم المتحدة تشدد على أهمية عدم السماح للإرهاب بتقويض استقرار العراق

أربيل (كوردستان 24)- أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بأشد العبارات، اليوم الاحد، محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي.

وقالت البعثة في بيان "نعبر عن ارتياحنا لأن رئيس الوزراء لم يصب بأذى في هجوم بطائرة بدون طيار على منزله في بغداد".

وأكدت البعثة على أهمية "عدم السماح للإرهاب والعنف والأعمال غير القانونية بتقويض استقرار العراق وإفساد عمليته الديمقراطية".

وحثت البعثة على ضبط النفس داعية كافة الاطراف الى الهدوء وتحمل المسؤولية وخفض التصعيد والدخول في حوار لتخفيف التوترات السياسية، ودعم المصلحة الوطنية للعراق.

واكدت أن "الأمم المتحدة تقف إلى جانب كل العراقيين الذين يتوقون إلى السلام والاستقرار. إنهم لا يستحقون أقل من ذلك".

ونجا الكاظمي من "محاولة اغتيال فاشلة" بواسطة "طائرة مسيرة مفخخة" استهدفت فجر الأحد مقر إقامته في بغداد.