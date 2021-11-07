الرئيس بارزاني يندد بمحاولة اغتيال الكاظمي ويؤكد: يجب احترام سيادة العراق واستقراره

أربيل (كوردستان 24)- ندد الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد، بمحاولة الاغتيال التي طالت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مؤكدا في الوقت نفسه على وجوب احترام سيادة العراق واستقراره.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة "ندين بشدة الهجوم الذي وقع صباح اليوم على مقر اقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بغداد، ونتمنى الشفاء لمصابي الهجوم الارهابي".

واضاف "يجب احترام سيادة العراق واستقراره وتسخير كافة الجهود لوقف تكرار مثل هذه الهجمات من قبل الارهابيين".

ونجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال في أعقاب تقارير تحدثت عن ضربة صاروخية من طائرة مسيرة على منزله في المنطقة الخضراء ذات التحصينات الكبيرة في العاصمة العراقية بغداد في الساعات الأولى من فجر الأحد.