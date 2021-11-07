رئيس حكومة إقليم كوردستان يُرسي الحجر الأساس لمدرسة في القرية الكورية بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، الحجر الأساس لمشروع بناء مدرسة تتألف من 18 صفاً في القرية الكورية بأربيل.

وفي كلمة خلال المراسم، أشار رئيس الحكومة إلى محاولة اغتيال رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي ليلة أمس بطائرة مسيّرة، ووصفها بأنها محاولة جبانة.

وتابع: "ندين بأشد العبارات هذه المحاولة الإرهابية، ونجدد دعمنا لمصطفى الكاظمي بجميع السبل لترسيخ الديمقراطية والاستقرار".

وتطرق رئيس الحكومة إلى المدرسة التي أرسى لها الحجر الأساس، وقال إن ذلك يأتي استجابة لمناشدة أحد الأطفال خلال السيول التي وقعت في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف أن التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وعبر وزارة التربية، دشنت 50 مدرسة جديدة تضم إجمالاً 25 ألف طالب وطالبة، مؤكداً وضع الميزانية اللازمة لبناء 23 روضة أطفال ومدارس أخرى في عموم مناطق إقليم كوردستان.

وبيّن: "مثلما وعدنا، لن نتردد مطلقاً في تقديم المساعدة للمتضررين من الفيضانات والسيول، وقد اتصلنا في الوقت ذاته برئيس الوزراء الاتحادي السيد مصطفى الكاظمي، وطلبنا منه المساعدة من ميزانية الطوارئ قدر المستطاع كحق من حقوق هؤلاء المواطنين".

وأضاف أن حكومة إقليم كوردستان لم تقف مكتوفة الأيدي بانتظار تلك المساعدة، إذ هرع محافظ أربيل ووزير البلدات والسادة الآخرون لإزالة الأضرار التي لحقت بالمواطنين، وأردف رئيس الحكومة: "لكي يعرف الناس ما قمنا به، لقد فعلنا ذلك من أجلهم".

ووجّه رئيس الحكومة شكره لجميع المسؤولين الإداريين الذين شاركوا المواطنين في تنظيف المناطق وإنقاذ حياة الناس من مخاطر السيول وتقييم الأضرار ومن ثم تقديم التعويضات، وقال: "كنت معهم طوال الوقت، وأشكرهم، وآمل أن نرى نماذج أخرى".

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، أهاب رئيس الحكومة بالمواطنين حماية أنفسهم والالتزام بالإجراءات الصحية وتلقي التطعيمات المضادة للوباء، كذلك أثنى رئيس الحكومة على دور الأطباء والكوادر الصحية الذين يوصلون الليل بالنهار لخدمة المواطنين والحفاظ على سلامتهم.