سینما

فيلم مصري مثير للجدل يتوّج بالتانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية

author_image سوار أحمد
المخرج المصري عمر الزهيري خلال مقابلة مع رويترز عن فيلمه "الريش" في مهرجان الجونة السينمائي. مصر في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021. - الصورة لرويترز
المخرج المصري عمر الزهيري خلال مقابلة مع رويترز عن فيلمه "الريش" في مهرجان الجونة السينمائي. مصر في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021. - الصورة لرويترز
کوردستان الريش فيلم جائزة مهرجان سينمائي قرطاجة تونس

أربيل (كوردستان 24)- تُوّج فيلم "ريش" للمخرج المصري عمر الزهيري بجائزة التانيت الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل من أيام قرطاج السينمائية في دورتها الثانية والثلاثين التي اختتمت مساء السبت إضافة إلى حصوله على أربعة جوائز أخرى.

وأثار عرض الفيلم المصري المتوج في مهرجان كان "ريش" في مهرجان الجونة جدلا كبيرا بعد أن غادر ثلاثة ممثلين قاعة العرض متهمين الفيلم بالإساءة لمصر. فاختلفت ردود الفعل حول الفيلم والغضب منه وخلقت أزمة دفعت بمهرجان الجونة لتوضيح موقفه في بيان رسمي.

وأقيم حفل ختام المهرجان بمدينة الثقافة في تونس العاصمة بحضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما مع احتفاء كبير بعودة الجوائز للمهرجان بعدما ألغيت في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونال الفيلم جائزة التانيت الذهبي للعمل الأول وجائزة أفضل سيناريو إضافة لجائزة أفضل ممثلة التي حصلت عليها بطلة العمل غير المحترفة دميانة نصار.

 وكان الفيلم فاز قبل أشهر قليلة بجائزتين من مهرجان كان السينمائي وجائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي.

وأقيم حفل ختام المهرجان بمدينة الثقافة في تونس العاصمة بحضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما مع احتفاء كبير بعودة الجوائز للمهرجان بعدما ألغيت في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

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