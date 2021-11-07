سیاسة

الكاظمي لرئيس مجلس القضاء الأعلى: حريصون على حماية "المسار الديمقراطي"

"القاضي زيدان عبر عن إدانته للحادث الإرهابي الذي تعرض له السيد رئيس مجلس الوزراء".
author_image Kurdistan24 اربیل
الكاظمي وزيدان في لقاء اليوم
الكاظمي وزيدان في لقاء اليوم
العراق محاولة اغتيال الكاظمي العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الأحد إنه حريص على حماية "المسار الديمقراطي" في العراق.

جاء ذلك بعد ساعات على محاولة اغتيال تعرض لها الكاظمي بواسطة طائرات مسيّرة في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.

وجاء في بيان أصدره مكتب الكاظمي أن "القاضي زيدان عبر عن إدانته للحادث الإرهابي الذي تعرض له السيد رئيس مجلس الوزراء".

وأكد زيدان على "بذل أقصى الجهود للتحقيق بحادث الاعتداء الجبان وملاحقة الجناة".

بدوره الكاظمي "حرصه الكبير على حفظ أمن البلاد واستقرارها، وحماية المسار الديمقراطي الذي تنتهجه الحكومة وترسيخ ثوابته"، وفقاً للبيان.

 

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