بالفيديو | طيران الجو العراقي يغطي سماء بغداد بعد محاولة اغتيال الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- غطى طيران الجيش العراقي اليوم لأحد سماء بغداد ولا سيما فوق أجواء المنطقة الخضراء بعد ساعات على محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ونجا الكاظمي الليلة الماضية من هجوم بطائرات مسيرة في حادث زاد التوتر بشكل كبير في البلاد بعد أسابيع من انتخابات عامة اعترضت على نتائجها القوى المدعومة من إيران.

وسبق أن ذكرت مصادر أمنية لكوردستان 24، أن ما لا يقل عن ثلاثة من حرس الكاظمي المتمركزين خارج منزله أصيبوا بجروح طفيفة.

وأظهرت لقطات مصوّرة حصلت عليها كوردستان 24 حجم الأضرار التي تعرض لها منزل الكاظمي. وقالت المصادر إن رئيس الوزراء لم يكن متواجداً لحظة وقوع الهجوم.

وأظهرت اللقطات أضرارا في بعض أجزاء من منزل الكاظمي بالإضافة إلى أضرار لحقت بسيارة دفع رباعي كانت متوقفة في المرآب.

واُستخدمت ثلاث طائرات في الهجوم من بينها طائرتان اعترضتهما قوات الأمن وأسقطتهما بينما ضربت طائرة مسيرة ثالثة المنزل.

وعُثر على مقذوف فوق سطح المنزل، حسبما أظهرت اللقطات.

وقالت قيادة العمليات المشتركة إن الوضع الأمني ​​مستقر داخل المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم المقر والمباني الحكومية والسفارات الأجنبية بعد الهجوم.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع بعد يومين من اشتباكات عنيفة في بغداد بين قوات الأمن وأنصار الأحزاب السياسية الخاسرة في الانتخابات ومعظمها تملك أجنحة مسلحة.

واعترضت القوى الرافضة لنتائج الانتخابات بعد أن خسرت تلك عشرات المقاعد في البرلمان في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 10 تشرين الأول أكتوبر.

ولاقت محاولة اغتيال الكاظمي إدانات واسعة بما في ذلك من إقليم كوردستان، إذ أدانه بشدة الرئيس مسعود بارزاني ووصفه بالاعتداء الجبان.

واعتبر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الهجوم بالعمل الإرهابي، مؤكداً دعم الإقليم للكاظمي لتحقيق الاستقرار للعراق.

I condemn in the strongest terms the drone terror attack on PM @MAKadhimi’s residence last night.



We stand with him and reaffirm our support for his efforts to consolidate democracy, the rule of law and stability for the country -mb. — Masrour Barzani (@masrour_barzani) November 7, 2021

ووصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي فازت كتلته في الانتخابات، الهجوم بأنه "عمل إرهابي" يهدف إلى "إعادة العراق إلى حالة الفوضى".

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم وعرضت المساعدة في التحقيق، فيما قالت وزارة الخارجية السعودية إن الهجوم "عمل إرهابي جبان".

وقال دبلوماسيون غربيون ومراسل كوردستان 24 كان يجري تغطيات قرب المنطقة الخضراء إنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار في المنطقة الخضراء.

وتزعم الجماعات التي تقود الاحتجاجات حدوث مخالفات وعمليات تزوير فرز وعد الأصوات، وهي اتهامات نفتها مفوضية الانتخابات.

وتحولت مظاهرات القوى الخاسرة إلى أعمال عنف يوم الجمعة عندما رشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة مما أدى إلى إصابة عدد من الضباط.

وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع والنيران الحية، فقتلت متظاهراً واحداً على الأقل تبين أنه قيادي في عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي.

ويرى محللون أن نتائج الانتخابات كانت نتيجة حتمية للغضب تجاه الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، والتي تتهم على نطاق واسع بالتورط في قتل ما يربو على 600 محتج خرجوا إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة مناهضة لحكومة عادل عبد المهدي عام 2019.