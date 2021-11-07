أمن

بالفيديو | طيران الجو العراقي يغطي سماء بغداد بعد محاولة اغتيال الكاظمي

ما لا يقل عن ثلاثة من حرس الكاظمي المتمركزين خارج منزله أصيبوا بجروح طفيفة
author_image Kurdistan24 اربیل
جانب من اجتماع الكاظمي مع قادة عسكريين ببغداد يوم الأحد - تصوير: المجلس الوزاري للأمن الوطني
جانب من اجتماع الكاظمي مع قادة عسكريين ببغداد يوم الأحد - تصوير: المجلس الوزاري للأمن الوطني
العراق العراق محاولة اغتيال الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- غطى طيران الجيش العراقي اليوم لأحد سماء بغداد ولا سيما فوق أجواء المنطقة الخضراء بعد ساعات على محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ونجا الكاظمي الليلة الماضية من هجوم بطائرات مسيرة في حادث زاد التوتر بشكل كبير في البلاد بعد أسابيع من انتخابات عامة اعترضت على نتائجها القوى المدعومة من إيران.

وسبق أن ذكرت مصادر أمنية لكوردستان 24، أن ما لا يقل عن ثلاثة من حرس الكاظمي المتمركزين خارج منزله أصيبوا بجروح طفيفة.

وأظهرت لقطات مصوّرة حصلت عليها كوردستان 24 حجم الأضرار التي تعرض لها منزل الكاظمي. وقالت المصادر إن رئيس الوزراء لم يكن متواجداً لحظة وقوع الهجوم.

وأظهرت اللقطات أضرارا في بعض أجزاء من منزل الكاظمي بالإضافة إلى أضرار لحقت بسيارة دفع رباعي كانت متوقفة في المرآب.

واُستخدمت ثلاث طائرات في الهجوم من بينها طائرتان اعترضتهما قوات الأمن وأسقطتهما بينما ضربت طائرة مسيرة ثالثة المنزل.

وعُثر على مقذوف فوق سطح المنزل، حسبما أظهرت اللقطات.

وقالت قيادة العمليات المشتركة إن الوضع الأمني ​​مستقر داخل المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم المقر والمباني الحكومية والسفارات الأجنبية بعد الهجوم.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع بعد يومين من اشتباكات عنيفة في بغداد بين قوات الأمن وأنصار الأحزاب السياسية الخاسرة في الانتخابات ومعظمها تملك أجنحة مسلحة.

واعترضت القوى الرافضة لنتائج الانتخابات بعد أن خسرت تلك عشرات المقاعد في البرلمان في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 10 تشرين الأول أكتوبر.

ولاقت محاولة اغتيال الكاظمي إدانات واسعة بما في ذلك من إقليم كوردستان، إذ أدانه بشدة الرئيس مسعود بارزاني ووصفه بالاعتداء الجبان.

واعتبر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الهجوم بالعمل الإرهابي، مؤكداً دعم الإقليم للكاظمي لتحقيق الاستقرار للعراق.

ووصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي فازت كتلته في الانتخابات، الهجوم بأنه "عمل إرهابي" يهدف إلى "إعادة العراق إلى حالة الفوضى".

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم وعرضت المساعدة في التحقيق، فيما قالت وزارة الخارجية السعودية إن الهجوم "عمل إرهابي جبان".

وقال دبلوماسيون غربيون ومراسل كوردستان 24 كان يجري تغطيات قرب المنطقة الخضراء إنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار في المنطقة الخضراء.

وتزعم الجماعات التي تقود الاحتجاجات حدوث مخالفات وعمليات تزوير فرز وعد الأصوات، وهي اتهامات نفتها مفوضية الانتخابات.

وتحولت مظاهرات القوى الخاسرة إلى أعمال عنف يوم الجمعة عندما رشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة مما أدى إلى إصابة عدد من الضباط.

وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع والنيران الحية، فقتلت متظاهراً واحداً على الأقل تبين أنه قيادي في عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي.

ويرى محللون أن نتائج الانتخابات كانت نتيجة حتمية للغضب تجاه الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، والتي تتهم على نطاق واسع بالتورط في قتل ما يربو على 600 محتج خرجوا إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة مناهضة لحكومة عادل عبد المهدي عام 2019.

موضوعات ذات صلة
العراق

بايدن يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويدعو لمحاسبة مرتكبي "الهجوم الإرهابي"
  1 ساعات
العراق

بريطانيا تندد بمحاولة اغتيال الكاظمي وتبدي دعمها لاستقرار العراق
  2 ساعات
کوردستان

بلينكن يهاتف الكاظمي ويبدي "غضباً" إزاء محاولة الاغتيال
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف