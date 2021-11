بالفيديو | طيران الجو العراقي يغطي سماء بغداد بعد محاولة اغتيال الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- غطى طيران الجيش العراقي اليوم لأحد سماء بغداد ولا سيما فوق أجواء المنطقة الخضراء بعد ساعات على محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ونجا الكاظمي الليلة الماضية من هجوم بطائرات مسيرة في حادث زاد التوتر بشكل كبير في البلاد بعد أسابيع من انتخابات عامة اعترضت على نتائجها القوى المدعومة من إيران.

وسبق أن ذكرت مصادر أمنية لكوردستان 24، أن ما لا يقل عن ثلاثة من حرس الكاظمي المتمركزين خارج منزله أصيبوا بجروح طفيفة.

وأظهرت لقطات مصوّرة حصلت عليها كوردستان 24 حجم الأضرار التي تعرض لها منزل الكاظمي. وقالت المصادر إن رئيس الوزراء لم يكن متواجداً لحظة وقوع الهجوم.

وأظهرت اللقطات أضرارا في بعض أجزاء من منزل الكاظمي بالإضافة إلى أضرار لحقت بسيارة دفع رباعي كانت متوقفة في المرآب.

واُستخدمت ثلاث طائرات في الهجوم من بينها طائرتان اعترضتهما قوات الأمن وأسقطتهما بينما ضربت طائرة مسيرة ثالثة المنزل.

وعُثر على مقذوف فوق سطح المنزل، حسبما أظهرت اللقطات.

وقالت قيادة العمليات المشتركة إن الوضع الأمني ​​مستقر داخل المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم المقر والمباني الحكومية والسفارات الأجنبية بعد الهجوم.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع بعد يومين من اشتباكات عنيفة في بغداد بين قوات الأمن وأنصار الأحزاب السياسية الخاسرة في الانتخابات ومعظمها تملك أجنحة مسلحة.

واعترضت القوى الرافضة لنتائج الانتخابات بعد أن خسرت تلك عشرات المقاعد في البرلمان في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 10 تشرين الأول أكتوبر.

ولاقت محاولة اغتيال الكاظمي إدانات واسعة بما في ذلك من إقليم كوردستان، إذ أدانه بشدة الرئيس مسعود بارزاني ووصفه بالاعتداء الجبان.

واعتبر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الهجوم بالعمل الإرهابي، مؤكداً دعم الإقليم للكاظمي لتحقيق الاستقرار للعراق.

I condemn in the strongest terms the drone terror attack on PM @MAKadhimi’s residence last night.



We stand with him and reaffirm our support for his efforts to consolidate democracy, the rule of law and stability for the country -mb.