بلينكن يهاتف الكاظمي ويبدي "غضباً" إزاء محاولة الاغتيال

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي مساء الأحد اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إزاء محاولة الاغتيال الفاشلة.

وبحسب بيان لمكتب الكاظمي، أعرب بلينكن عن "غضبه وقلقه العميقين من حادث الاعتداء الجبان على السيد رئيس مجلس الوزراء"، ووصفه بأنه "اعتداء على العراق وسيادته وليس على رئيس الحكومة فحسب".

وأعرب بلينكن أيضاً عن "تقدير الولايات المتحدة الأمريكية العالي للنهج القيادي للسيد الكاظمي، وشجاعته في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجه البلد، وتهدد أمنه واستقراره".

وأكد الكاظمي ووزير الخارجية الأمريكي "حرصهما على الالتزام بتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح شعبيهما"، وفق البيان.