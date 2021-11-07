سیاسة

بريطانيا تندد بمحاولة اغتيال الكاظمي وتبدي دعمها لاستقرار العراق

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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
العراق بريطانيا العراق

أربيل (كوردستان 24)- تلقّى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأحد اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعرب فيه عن استنكاره وإدانته لمحاولة الاغتيال الفاشلة.

ووفقاً لمكتب الكاظمي، أبدى جونسون تمنياته بالسلامة الكاظمي"، مؤكداً "دعم المملكة المتحدة القوي للعراق وحكومته في جهودها لتحقيق الاستقرار وترسيخه".

من جانبه، أكد الكاظمي "حرص العراق على بناء شراكة طويلة الأمد مع بريطانيا، وضرورة تقوية العلاقات الثنائية بين الشعبين العراقي والبريطاني لما فيه مصلحة البلدين الصديقين في مختلف المجالات".

 

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