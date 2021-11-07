سیاسة

بايدن يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويدعو لمحاسبة مرتكبي "الهجوم الإرهابي"

"يجب محاسبة مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي على الدولة العراقية"
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الكاظمي وبايدن في لقاء سابق
الكاظمي وبايدن في لقاء سابق
العراق محاولة اغتيال الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد محاولة الاغتيال التي تعرضها رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي.

وقال بايدن في بيان "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منزل رئيس الوزراء العراقي الكاظمي"، معرباً عن ارتياحه لعدم تعرض رئيس الوزراء للأذى.

وأثنى بايدن على قيادة الكاظمي ودعوته إلى الهدوء وضبط النفس والحوار لحماية مؤسسات الدولة وتعزيز الديمقراطية في العراق.

وتابع "يجب محاسبة مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي على الدولة العراقية"، وندد بـ"أشد العبارات بالذين يلجأون إلى العنف لتقويض العملية الديمقراطية في العراق".

وقال إنه أصدر تعليماته لفريقه الأمني لـ"تقديم كل المساعدة المناسبة لقوات الأمن العراقية أثناء قيامهم بالتحقيق في هذا الهجوم وتحديد المسؤولين عنه".

واختتم بايدن بيانه بالقول "تقف الولايات المتحدة بحزم مع حكومة وشعب العراق في سعيهم الدؤوب لدعم سيادة العراق واستقلاله".

 

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