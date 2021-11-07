بمشاركة كوردستان.. فؤاد حسين يترأس اجتماعا للوفد العراقي في "كوب26"

أربيل (كوردستان 24)- ترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اجتماعا مع الوفد العراقي المشارك في مؤتمر القمة للتغيرات المناخية (كوب 26) في مدينة غلاسكو.

وضم الاجتماع ممثلين من وزارات الخارجية والمالية والصناعة والنفط والبيئة في الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى ممثلي حكومة إقليم كوردستان، بحسب بيان للخارجية العراقية.

وأكد فؤاد حسين خلال الاجتماع على "سعي العراق للدخول في حقبة بيئية جديدة ومواجهة تداعيات التغير المناخي عبر شراكات إقليمية ودولية".

وأشار إلى "انضمام العراق لكل الاتفاقات الأممية المعنية بالمناخ، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 1992، واتفاق باريس لسنة 2015، ومبادرة القضاء التام على الحرق التلقائي للغاز بحلول عام 2030".

وتعد الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف أبرز اجتماع دولي يعقد بشأن المناخ من أجل الحد من الاحترار العالمي إلى درجتين مئويتين وإلى 1،5 درجة مئوية إذا أمكن، فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، وإتمام قواعد تطبيق اتفاق باريس والتطرق إلى مسألة الالتزامات المالية للبلدان المتقدمة.