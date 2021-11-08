سیاسة

الداخلية العراقية: محاولة اغتيال الكاظمي جرت بـ 3 طائرات مسيرة

author_image سوار أحمد
العراق سعد معن وزارة الداخلية طائرات مسيرة مصطفى الكاظ

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الداخلية العراقية، ان محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرت بثلاث طائرات مسيرة، فيما أكدت ان القوات الأمنية تمكنت من اسقاط طائرتين.

وقال مدير إعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريح للعراقية الإخبارية يوم الأحد، إن "استهداف رئيس الوزراء عمل إرهابي مرفوض جملة وتفصيلا ".

واكد معن أن "محاولة الاغتيال تمّت من خلال 3 طائرات مسيرة"، مبينا، أن "القوات الأمنية أسقطت طائرتين، أما الطائرة الثالثة فقد هاجمت منزل رئيس الوزراء".

وأشار إلى أن "الكاظمي لم يُصب بأذى، إلا أن هنالك بعض الإصابات للمتواجدين في المنزل وهم يتلقون العلاج".

واشار معن الى "فتح تحقيق واسع، فضلاً عن تشكيل فرق عمل كاملة تعمل على تسخير جميع الموارد والجهود للوصول للجناة، من خلال متابعة وتحديد الكامرات ومناطق الانطلاق، فضلاً عن الآلية المستخدمة".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في وقت سابق، ، تعرض مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.

ودعا الكاظمي، كافة الأطراف إلى الحوار الهادف والبناء من اجل العراق ومستقبله، فيما أشار إلى أن الصواريخ والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطاننا ولا مستقبلنا.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف