الداخلية العراقية: محاولة اغتيال الكاظمي جرت بـ 3 طائرات مسيرة

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الداخلية العراقية، ان محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرت بثلاث طائرات مسيرة، فيما أكدت ان القوات الأمنية تمكنت من اسقاط طائرتين.

وقال مدير إعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريح للعراقية الإخبارية يوم الأحد، إن "استهداف رئيس الوزراء عمل إرهابي مرفوض جملة وتفصيلا ".

واكد معن أن "محاولة الاغتيال تمّت من خلال 3 طائرات مسيرة"، مبينا، أن "القوات الأمنية أسقطت طائرتين، أما الطائرة الثالثة فقد هاجمت منزل رئيس الوزراء".

وأشار إلى أن "الكاظمي لم يُصب بأذى، إلا أن هنالك بعض الإصابات للمتواجدين في المنزل وهم يتلقون العلاج".

واشار معن الى "فتح تحقيق واسع، فضلاً عن تشكيل فرق عمل كاملة تعمل على تسخير جميع الموارد والجهود للوصول للجناة، من خلال متابعة وتحديد الكامرات ومناطق الانطلاق، فضلاً عن الآلية المستخدمة".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في وقت سابق، ، تعرض مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.

ودعا الكاظمي، كافة الأطراف إلى الحوار الهادف والبناء من اجل العراق ومستقبله، فيما أشار إلى أن الصواريخ والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطاننا ولا مستقبلنا.