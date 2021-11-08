مستشار الكاظمي: ما تبقى للكويت في ذمة العراق 600 مليون دولار فقط

أربيل (كوردستان 24)- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح اليوم الاثنين، ان 600 مليون دولار فقط هو المبلغ المتبقي من تعويضات الكويت.

واشار محمد صالح الى ان هذه التعويضات ستنتهي في الفصل الأول من العام 2022.

ونقلت "شفق نيوز" عن صالح قوله ان "ما تبقى من تعويضات الكويت أكثر من نصف مليار وبحدود 600 مليون دولار"، مبينا أن "التعويضات يتم استقطاعها من النفط وبمقدار 3% من قيمة كل برميل مصدر من اصل 52.4 مليار دولار مفروضة على العراق".

وأضاف صالح؛ أن "ملف التعويضات سيغلق قريبا وبحدود الفصل الأول من العام المقبل 2022"، مشيرا إلى أن "الانتهاء من هذه التعويضات سيغلق اي اثر ومتعلقات من الفصل السابع التي فرضها مجلس الأمن على العراق قبل 30 عاما بسبب حرب الكويت".

واشار صالح الى ان "الانتهاء من التعويضات سيحقق للعراق بعض الأموال التي كانت تذهب كتعويضات لتتحول تدفقاتها السنوية لمصلحة الاقتصاد العراقي وتحقيق فسحة مالية لاتقل عن 2 مليار دولار سنويا حسب اسعار النفط لتعزيز في الاستدامة المالية للبلاد".

ويتوجب على العراق بأن يودع نسبة 5 بالمئة من عائدات صادراته من مبيعات النفط ومنتجاته والغاز، قبل تخفيضها الى 3% في عام 2018 في صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.

وفي العام 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات.