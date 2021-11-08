الرئيس بارزاني يبحث مع مسؤول عسكري بريطاني أوضاع العراق

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين، الأوضاع السياسية والامنية في العراق مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا سامي سمسن.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني لسامي سمسن والوفد المرافق له في اربيل.

وخلال الاجتماع تم بحث الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة والتهديدات الارهابية، فيما سلط الطرفان الضوء على آخر تطورات العملية السياسية في العراق خصوصا مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية العراقية.

وقال الوفد البريطاني ان المملكة المتحدة ستبقى صديقة لاقليم كوردستان والعراق، فيما أكد على دعم بلاده لعملية الإصلاح داخل وزارة البيشمركة.، وفق ما ذكر بيان لمكتب الرئيس بارزاني.