سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل كبير المستشارين العسكريين للحكومة البريطانية

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، كبير المستشارين العسكريين في الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المارشال سامي سامبسون.

وفي اللقاء، الذي حضره القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان ديفيد هنت، جرى التباحث حول الوضع العام في العراق بعد الانتخابات النيابية والعلاقات بين الجانبين.

وأدان الجانبان بشدة الهجوم الإرهابي على منزل رئيس الوزراء الاتحادي، وأكدا مجدداً دعمهما لاستقرار العراق والحفاظ على التجربة الديمقراطية.

وأشار كبير المستشارين العسكريين للحكومة البريطانية إلى الموقع المهم لإقليم كوردستان عاملاً للاستقرار في المنطقة، وأعرب عن التزام بلاده بمواصلة دعم إقليم كوردستان، ولا سيما البيشمركة في التصدي للإرهاب.

وشكر رئيس الحكومة، بريطانيا وقوات التحالف على دعمهما، وشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار وتعزيز العملية السياسية في العراق عبر تشكيل حكومة شاملة تخدم جميع المكونات العراقية المختلفة.

 

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