وزير المالية العراقي يوقع على إرسال 203 مليار دينار لاقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وقع وزير المالية العراقي اليوم الاثنين، على قرار إرسال 203 مليار دينار لاقليم كوردستان، وذلك بعد الجهود التي بذلها رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.

ومن هذا المبلغ، هناك 200 مليار من حصة ميزانية الإقليم في الميزانية العامة للحكومة الاتحادية، وهو حق دستوري لإقليم كوردستان، و3 مليارات لتعويض المتضررين من فيضانات وسيول أربيل، وتمت الموافقة على إرساله بعد اتصالات بين مسرور بارزاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأبلغ مصدر كوردستان 24 أن المبلغ سيصل غدا إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم.

وبدأ منح وتوزيع رواتب موظفي الاقليم منذ الاسبوع الماضي، وسيستمر تسدي الرواتب مع وصول المبلغ من العاصمة العراقية بغداد.