بولندا تٌحذّر من تدفق كثيف للمهاجرين على الحدود مع بيلاروس

أربيل (كوردستان 24)- حذرت السلطات البولندية الإثنين من أن مئات المهاجرين الآتين من بيلاروس يتجهون إلى الحدود البولندية وهي الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.

وغرّد المتحدث باسم الوزير المنسّق للخدمات الخاصة ستانيسلو شارين قائلًا "أخبار مقلقة جدًا من الحدود. تجمّعت مجموعة كبيرة من المهاجرين في بيلاروس قرب الحدود مع بولندا وتوجّهوا للتو إلى حدود جمهورية بولندا. سيحاولون دخول بولندا جماعيًا". ونشر مقاطع فيديو تُظهر مئات المهاجرين في بيلاروس.

وأشار في تغريدة أخرى، إلى أن "أخبارًا جديدة تلفت إلى أن المجموعة يُسيطر عليها بشدّة بيلاروسيون مسلّحون. هم يقرّرون توجّه المجموعة".

من جهته، قال نائب وزير الداخلية ماسيج واسيك في تغريدة "إن الأجهزة البولندية جاهزة لجميع الاحتمالات".

وتُظهر مقاطع فيديو نشره حساب قناة "نكستا" المعارضة البيلاروسية على تويتر مجموعات من مئات الأشخاص مرتدين ثياب دافئة وحقائب ظهر ويمشون على الطريق.

ووفقًا لتحديد الموقع الجغرافي الذي أجرته خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، التٌقط أحد مقاطع الفيديو بالقرب من المباني في بروزغي في بيلاروس على بعد 1,2 كيلومتر من الحدود مع بولندا، فضلًا عن أن الإشارات على طول الطريق مكتوبة باللغة البيلاروسية.

وأكد حرس الحدود البيلاروسي في بيان أن "مجموعة كبيرة من اللاجئين تسير حاليًا مع ممتلكاتها الشخصية على طول الطريق السريع باتجاه الحدود مع بولندا".

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو بتدبير تنقّل موجة من المهاجرين واللاجئين، معظمهم من الشرق الأوسط، لمحاولة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، ردًا على العقوبات التي فرضتها بروكسل في أعقاب حملة قمع وحشية من قبل نظامها ضد المعارضة.

وغالبًا ما يقول لاجئون ومهاجرون إن مسؤولين بيلاروسيين أرغموهم على عبور الحدود ثم أعادتهم السلطات البولندية إلى الأراضي البيلاروسية.

ولقي عشرة مهاجرين على الأقل حتفهم في المنطقة، سبعة منهم من الجانب البولندي للحدود، بحسب صحيفة غازيتا ويبوركزا.

وأرسلت بولندا آلاف الجنود إلى الحدود وفرضت حالة الطوارئ محليًا وبنت سياجًا من أسلاك شائكة ووافقت على بناء جدار فاصل.

المصدر: فرانس برس