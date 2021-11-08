سیاسة

"جبهة علاوي" تدعو للتريث بإعلان نتائج الانتخابات النهائية تجنباً للتصعيد

"الدعوة والعمل من أجل عقد مؤتمر حوار وطني عراقي".
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اياد علاوي
اياد علاوي
العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- دعت الجبهة الوطنية المدنية التي يقودها اياد علاوي الاثنين إلى التريث بإعلان نتائج الانتخابات النهائية تجنباً للتصعيد في العراق.

وقالت المتحدثة باسم الجبهة ليلى عبد اللطيف في بيان إنه "في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فأنَّ الأمر يتطلب احتواء الأزمة، من أجل الانتقال بالمناخ الداخلي، من حالة التوّتر إلى حالة التهدئة وضبط النفس، من خلال مجموعة من إجراءات بناء الثقة بين عموم الأطراف السياسية".

وأضافت أن في مقدمة الإجراءات "التريّث بإعلان نتائج الانتخابات النهائية، لما يترتب على ذلك من زيادة في حدّة الاحتقان والتوّتر، وفي خطورة الأوضاع".

كذلك دعت الجبهة إلى "الدعوة والعمل من أجل عقد مؤتمر حوار وطني عراقي".

يأتي هذا في وقت تصاعدت فيه حدة التوترات في أعقاب تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال في خضم التنازع على نتائج الانتخابات من قبل القوى الخاسرة.

 

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