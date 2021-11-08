سیاسة

مع عودة دفعة جديدة.. استعداد حكومي لإعلان الأنبار خالية من مخيمات النزوح

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أحدث دفعة من النازحين تعود الى مناطقها في الأنبار
أحدث دفعة من النازحين تعود الى مناطقها في الأنبار
کوردستان العراق نازحون

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين الاثنين عودة 120 نازحاً من مخيم العامرية الى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة الأنبار.

وقال مدير فرع الوزارة في محافظة الأنبار مصطفى حامد سرحان في بيان إنه "تمت إعادة اليوم 120 نازحاً من مخيم العامرية إلى مناطق سكناهم الأصلية بشكل طوعي".

وأضاف أن العودة جرت بـ"التنسيق مع محافظة الأنبار وقيادة عمليات الأنبار ووزارة النقل".

وأضاف سرحان أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد إغلاق مخيم العامرية في الأنبار وإعلان المحافظة خالية من مخيمات النزوح".

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