سیاسة

واشنطن: سننتظر نتائج التحقيقات العراقية بمحاولة اغتيال الكاظمي ومستعدون للمساعدة

author_image سوار أحمد
العراق العراق مصطفى الكاظمي أمريكا

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الأمريكية ان الولايات المتحدة ستنتظر نتائج التحقيقات العراقية قبل الحديث عن أي رد مفترض، مؤكدة الاستعداد للمساعدة،وذلك في تعليق جديد على استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين يوم الاثنين، "نحتفظ بحق التنسيق مع شراكائنا في الحكومة العراقية في التعامل مع هذا الاعتداء في الزمان والمكان الذي نختاره".

واضاف "قبل الحديث عن أي رد مفترض سننتظر نتائج التحقيقات العراقية وسنستكمل التنسيق عن قرب مع الشركاء العراقيين ان كانت لديهم اي حاجة او اي رغبة فنحن مستعدون لتقديم اي مساعدة ومعا سنضع الخطوات المقبلة".

وأكد كيربي على أن القوات الأميركية تملك الحق في الدفاع عن نفسها والمساعدة في الدفاع عن الشركاء العراقيين.

وتعرض الكاظمي فجر يوم الأحد، لمحاولة اغتيال فاشلة بعد تعرض منزله في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، لقصف بطائرات مسيرة.

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