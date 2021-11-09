بولندا تنشر 12 الف من جنودها لإيقاف تدفق المهاجرين من بيلاروسيا

أربيل (كوردستان 24)- نشرت بولندا 12 الف جنديا، لوقف مئات المهاجرين عبر حدودها الشرقية مع بيلاروسيا، محذرة من أن آلاف المهاجرين لا يزالون في طريقهم إلى تلك المنطقة الحدودية.

وتم تداول مقاطع فيديو تُظهر مئات المهاجرين وهم يحاولون اجتياز سياج من الأسلاك الشائكة، في محاولة للدخول الى بولندا والتوجه بعدها الى دول أوروبية اخرى.

ودعت الحكومة البولندية يوم الاثنين إلى قمة طارئة تزامنا مع نشر 12 ألف من قوات حرس الحدود في المنطقة التي شهدت محاولات التسلل عبر الحدود.

وأكد حرس الحدود البيلاروسي في بيان أن "مجموعة كبيرة من اللاجئين تسير حاليًا مع ممتلكاتها الشخصية على طول الطريق السريع باتجاه الحدود مع بولندا".

ولقي عشرة مهاجرين على الأقل حتفهم في المنطقة، سبعة منهم من الجانب البولندي للحدود، بحسب صحيفة غازيتا ويبوركزا.

وتقول دول الاتحاد الأوروبي ان الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو يتعمد إرسال المهاجرين اليها، ردًا على العقوبات التي فرضتها بروكسل في أعقاب حملة قمع وحشية من قبل نظامها ضد المعارضة.