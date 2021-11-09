سیاسة

برلمان كوردستان يجتمع للتصويت على عدة قوانين

author_image سوار أحمد
برلمان اقليم كوردستان
برلمان اقليم كوردستان
کوردستان برلمان اقليم كوردستان المعوقين

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجتمع برلمان اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 9 تشرين الثاني نوفمبر 2021، وذلك للتصويت على مشاريع قوانين.

وسيتم في جلسة اليوم التصويت على مشروع القانون (تعديل قانون التجارة العراقي رقم 30 في إقليم كوردستان)، كما سيتم التصويت على مشروع القانون (إنتاج واستيراد البذور والشتلات، وتسجيل المحاصيل في إقليم كوردستان والموافقة عليها وحمايتها).

كما سيتم خلال جلسة اليوم للبرلمان، التصويت على قانون (التعديل الأول لقانون حقوق وامتيازات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين في اقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2011).

وفي جلسة اليوم، ستجري القراء الثانية لمشروع قرار تعديل قانون المفقودين في حملات الإبادة ضد شعب كوردستان رقم 3، لعام 1999.

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