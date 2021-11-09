ثقافة وفنون

مروان خوري يحيي حفلين في بغداد واربيل

author_image سوار أحمد
الفنان اللبناني مروان خوري
الفنان اللبناني مروان خوري
کوردستان مروان خوري حفلين غنائيين بغداد اربيل

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يحيي الفنان اللبناني مروان خوري حفلين غنائيين في بغداد واربيل خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويستعد مروان خوري، لإحياء حفلين غنائيين في العراق، الأول يوم الخميس المقبل 11 نوفمبر الجاري في مدينة بغداد، أما الحفل الثاني فيقام يوم السبت 13 نوفمبر بمدينة أربيل.

وطرح المطرب مروان خوري أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خوري.

وخوري له عدد كبير من الاغاني اضافة الى أنه لحن للكثير من نجوم الغناء في الوطن العربي كماجدة الرومي ونوال الزغبي وكارول سماحة وإليسا وفضل شاكر وصابر الرباعي واصالة نصري ونجوى كرم وغيرهم.

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