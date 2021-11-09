اصابات كورونا في العالم تتخطى 250 مليون إصابة وأوروبا الأكثر تضررا

أربيل (كوردستان 24)- يواصل فيروس كورونا تسارعه في العالم بعد أن تخطت حصيلة المصابين بالمرض عتبة 250 مليون إصابة حسب تعداد وكالة الأنباء الفرنسية حتى الاثنين.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن الحصيلة الحقيقية قد تتخطى بمرتين أو ثلاث مرات على الأقل. وتعد القارة الأوروبية أكثر الأماكن تعدادا للمصابين مع حصيلة بلغت 76 مليون فرد.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أنّ حصيلة الجائحة قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقلّ خطورةً أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.

وأحصت أوروبا، المنطقة الأكثر تأثراً بالجائحة لناحية عدد الإصابات، أكثر من 76 مليون إصابة بكوفيد-19 منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019.

وتأتي في المرتبة الثانية آسيا بتسجيلها 56.201.653 إصابة، ومن ثم الولايات المتحدة وكندا (48.290.522 إصابة) ومن بعدها أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (46.107.131 إصابة).

ومنذ بضعة أسابيع تتسارع ببطء وتيرة الإصابات عالميا. وتم تسجيل ما معدّله 449 ألف إصابة جديدة يوميا مدى الأيام السبعة الأخيرة، مقابل ما يزيد بقليل عن 400 ألف إصابة يوميا في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

وتتركز في أوروبا أكثر من 60 بالمئة من الإصابات المسجلة حاليا في العالم، مع ما معدّله 279 ألف إصابة في اليوم مدى الأيام السبعة الأخيرة.