وفاة الفنان المصري أحمد خليل متأثراً بإصابته بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- غيب الموت صباح اليوم الثلاثاء، الفنان المصري أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد جنازة الفنان أحمد خليل، مؤكدا أنها ستقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر.

وتم نقل الممثل الراحل الى المستشفى مشاء الاثنين، بعد أن ساءت حالته الصحية إثر اصابته بكورونا، حيث تم وضعه تحت الإشراف الطبي.

والفنان الراحل واسمه بالكامل أحمد محمد خليل إبراهيم من مواليد 15يناير من العام 1941بمحافظة الدقهلية.

وكان يهوى التمثيل منذ صغره، لكن والده رفض أن يسلك طريق الفن لأنه يريده مهندسا، وبعد تخرجه من الثانوية العامة أصر على دخول معهد السينما وتخرج في العام 1965.

التحق بعد ذلك بمسرح الجيب، ومن مسرحياته "خادم سيدين" و"ياسين وبهية"، و"حب تحت الحراسة".

شارك في أعمال تلفزيونية مثل "يموت الزمار"، و"حديث الصباح والمساء"، و"زمن عماد الدين" و"امرأة من زمن الحب"، بالإضافة لعدة أفلام منها "جاءنا البيان التالي" و"المهمة" و"القتل اللذيذ" و"هدى" و"معالي الوزير" و"ناصر56".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خليل كان مسلسل "إلا أنا"، الذي يعرض حاليا وتشاركه في البطولة الفنانة ميرفت أمين.