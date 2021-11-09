رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال ريتشارد بيل بمناسبة انتهاء مهام عمله.

ووجّه رئيس الحكومة شكره لنائب القائد العام لقوات التحالف على عمله وخدماته في الفترة الماضية، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة.

وثمّن نائب القائد العام لقوات التحالف تنسيق وتعاون المؤسسات المعنية في إقليم كوردستان، وأشار إلى أنه يعدّ نفسه صديقاً مخلصاً لشعب كوردستان أينما كان وفي أي مهمة.

كما تباحث الجانبان حول التصدي لتهديدات إرهابيي داعش ومخاطرهم، وبالأخص في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، ومواصلة دعم البيشمركة.