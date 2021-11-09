العامري يدعو للتهدئة وترك الأمور للسلطة القضائية إزاء "أحداث الخضراء"

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري الثلاثاء إلى التهدئة الإعلامية وترك الأمور إلى القضاء لحسم أحداث صدامات قوات الأمن والمتظاهرين ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال العامري في بيان "ندعو الجميع إلى التهدئة الإعلامية وترك الأمور إلى القضاء واللجان الفنية المشكلة لحسم الحوادث التي حصلت مؤخراً من الاعتداء على المتظاهرين السلميين واستهداف منزل رئيس مجلس الوزراء".

وتابع "نحن جميعاً نثق بالقضاء وبعدالته وشجاعته لذا نأمل من الجميع الالتزام بالتهدئة لأن الأوضاع في العراق لا تتحمل مزيداً من التصعيد، والمحافظة على الأمن والاستقرار مسؤولية الجميع ، حفظ الله العراق وأهله من كيد الأعداء".

يأتي هذا في وقت تصاعدت فيه حدة التوترات في أعقاب تعرض الكاظمي إلى محاولة اغتيال في خضم التنازع على نتائج الانتخابات من قبل القوى الخاسرة.