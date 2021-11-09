كوردستان.. 18 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الثلاثاء تسجيل 18 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن مختبراتها سجلت في الفترة نفسها 628 إصابة في عموم المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم.

كذلك خرج 770 مصاباً من المستشفيات والمراكز الصحية بعد تماثلهم للشفاء.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في عموم الإقليم إلى 367005 إصابة بما في ذلك 351125 حالة شفاء، مع 6584 حالة وفاة منذ تفشي الوباء.