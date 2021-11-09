صحة وبیئة

كوردستان.. 18 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

خرج 770 مصاباً من المستشفيات والمراكز الصحية بعد تماثلهم للشفاء
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان وزارة الصحة الموقف الوبائي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الثلاثاء تسجيل 18 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن مختبراتها سجلت في الفترة نفسها 628 إصابة في عموم المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم.

كذلك خرج 770 مصاباً من المستشفيات والمراكز الصحية بعد تماثلهم للشفاء.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في عموم الإقليم إلى 367005 إصابة بما في ذلك 351125 حالة شفاء، مع 6584 حالة وفاة منذ تفشي الوباء.

موضوعات ذات صلة
سوریا

وزير الخارجية الإماراتي يصل دمشق في أول زيارة منذ 10 أعوام
  50 دقائق
کوردستان

المرصد: انفجار القامشلي أودى بحياة 3 أشخاص من أسرة واحدة
  55 دقائق
کوردستان

مفوضية الانتخابات تصدر توضيحاً عما يتداوله "بعض المرشحين"
  1 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف