سیاسة

مفوضية الانتخابات تصدر توضيحاً عما يتداوله "بعض المرشحين"

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مفوضية الانتخابات الثلاثاء توضيحاً لما يتداوله "بعض المرشحين" بشأن عدم معاينة الأوراق الانتخابية الباطلة.

وقالت المفوضية في توضيحها "لا صحة لما يتداوله بعض المرشحين، بأن التدقيق اليدوي للأوراق الباطلة لم يعتمد المشاهدة العيانية، بينما كانت إجراءات العد والفرز بناء على الطعون وملاحقها، قد تمت وفق معايير العد والفرز اليدوي التي هي تختلف بطبيعة الحال عن معايير العد والفرز الإلكتروني".

وأضاف أنها اعتمدت "المشاهدة العيانية في تدقيق الأوراق الباطلة ولم تتقيد بالإجراءات الإلكترونية لجهاز تسريع النتائج من خلال لجنة مركزية شُكلت لهذا الغرض وبحضور المراقبين المحليين والدوليين، لذا كان هناك عدد من الأوراق الباطلة وُجدت أنها صحيحة واحتسبت للمرشحين الذين تم التصويت لهم، وفقاً لإجراءات المفوضية التي أعدتها لهذا الغرض".

وجاء في التوضيح "إن من المهم أن نوضح إن هذا العدد القليل من الأصوات الباطلة التي تم احتسابها من قبل اللجنة المركزية هي بسبب وضوح نية الناخب المؤشرة على الورقة، أما النسبة الأخرى الأعلى من الأوراق الباطلة فلم يتم احتسابها، لأن عدداً منها تم إبطاله أثناء التصويت من خلال وضع أكثر من إشارة أو تركها فارغة أو تم تأشيرها بقلم غير قلم التأشير الخاص".

موضوعات ذات صلة
سوریا

وزير الخارجية الإماراتي يصل دمشق في أول زيارة منذ 10 أعوام
  50 دقائق
کوردستان

المرصد: انفجار القامشلي أودى بحياة 3 أشخاص من أسرة واحدة
  55 دقائق
کوردستان

كوردستان.. 18 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد
  1 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف