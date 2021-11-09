وزير الخارجية الإماراتي يصل دمشق في أول زيارة منذ 10 أعوام

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان الثلاثاء إلى دمشق في زيارة هي الأولى لمسؤول إماراتي منذ نحو 10 أعوام.

وبحسب وكالة (العين) الإخبارية الإماراتية فقد وصل وزير الخارجية الإماراتي إلى مطار دمشق وكان في استقباله نظيره السوري فيصل المقداد.

وفي 20 تشرين الأول أكتوبر الماضي، تلقى محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري بشار الأسد.