سیاسة

وزير الخارجية الإماراتي يصل دمشق في أول زيارة منذ 10 أعوام

author_image Kurdistan24 اربیل
وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان
سوریا الإمارات سوريا

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان الثلاثاء إلى دمشق في زيارة هي الأولى لمسؤول إماراتي منذ نحو 10 أعوام.

وبحسب وكالة (العين) الإخبارية الإماراتية فقد وصل وزير الخارجية الإماراتي إلى مطار دمشق وكان في استقباله نظيره السوري فيصل المقداد.

وفي 20 تشرين الأول أكتوبر الماضي، تلقى محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري بشار الأسد.

 

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