سیاسة

وفد الديمقراطي الكوردستاني يلتقي الكاظمي ويهنئ بنجاته من "الاعتداء الإرهابي"

أشاد الوفد بـ"مستوى الإدانة الواسعة للفعل الإرهابي، والتضامن المحلي والدولي الكبير مع العراق"
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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
العراق محاولة اغتيال الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي الثلاثاء وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري.

وبحسب بيان أصدره مكتب الكاظمي، فقد نقل الحزب الديمقراطي الكوردستاني "تهاني السيد مسعود بارزاني وقيادات الحزب بالنجاة والسلامة من الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً".

وأشاد الوفد بـ"مستوى الإدانة الواسعة للفعل الإرهابي، والتضامن المحلي والدولي الكبير مع العراق حكومة وشعباً إزاء مثل هكذا أفعال إجرامية تستهدف زعزعة استقرار البلاد".

وشهد اللقاء التباحث في مستجدات الأوضاع السياسية، والتأكيد على أهمية تشكيل حكومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية، وفرض سيادة القانون، وحفظ السلم الأهلي، وبذل المزيد من الجهد من أجل تجاوز الأزمات.

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