سیاسة

محمد بن سلمان يهاتف الكاظمي ويؤكد حرص بلاده على أمن العراق

ولي العهد السعودي يؤكد "حرص المملكة على أمن العراق واستقراره"
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الكاظمي ومحمد بن سلمان في لقاء سابق - صورة ارشيفية
الكاظمي ومحمد بن سلمان في لقاء سابق - صورة ارشيفية
العراق محاولة اغتيال الكاظمي العراق السعودية محمد بن سلمان

أربيل (كوردستان 24)- تلقّى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب بيان أصدره مكتب الكاظمي، فإن الأمير بن سلمان "أعرب خلال الاتصال عن استنكار المملكة العربية السعودية للاعتداء الآثم الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء".

ونقل محمد بن سلمان "تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى السيد الكاظمي، وتهانيه بالسلامة والنجاة".

وأكد ولي العهد السعودي "حرص المملكة على أمن العراق واستقراره، وتضامنها مع العراق حكومةً وشعباً في مواجهة التحديات".

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