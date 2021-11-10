سیاسة

لافروف يبدي الاستعداد للتوسط لإقرار حقوق الكورد ويحذر من "اللعبة الأمريكية"

author_image سوار أحمد
kurdistan24.net
سوریا سيرغي لافروف الكورد أمريكا

أربيل (كوردستان 24)- عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استعداد موسكو للعب دور الوسيط لإقرار حقوق الكورد في سوريا، محذرا الكورد في الوقت نفسه من الإنجرار الى "اللعبة الأمريكية".

وقال لافروف يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال لمراسل كوردستان 24 ان "على الكورد أن ينظروا لأنفسهم على أنهم جزء من المجتمع السوري".

وتابع لافروف "لدينا اتصالات مكثفة مع ممثلي الكورد، ونحن مستعدون أن نلعب دور المنسق والوسيط لإقرار كافة حقوق الكورد في الجلسات التي تخص الشأن السوري".

وحذر الوزير الروسي الكورد من "الانقياد الى اللعبة التي تجرهم الولايات المتحدة إليها، والتي تشجع على الانفصال وتصبح عائقا أمام بقاء سوريا موحدة وهذه اللعبة خطرة وتضر بقضية الكورد في سوريا وربما في باقي المناطق الأخرى".

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